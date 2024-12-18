Две похожие аварии произошли вечером в расширенном центре Петрозаводска

Легковые автомобили дважды сталкивались на Комсомольском проспекте из-за странных маневров.
Две аварии произошли вечером 18 декабря на Комсомольском проспекте в расширенном центре Петрозаводска.
Так, в 16.44 на пересечении проспекте с улицей Лизы Чайкиной. Выезжавший с улицы автомобиль попытался перестроиться в дальний ряд и столкнулся с двигавшейся по этому ряду машиной.
Похожая ситуация произошла чуть позже в районе пересечения Комсомольского с проспектом Александра Невского. Там также один из автомобилистов попытался, выезжая на глоавную дорогу, перестроиться сразу в левый ряд.
О потсрадавших не сообщалось. Автомобили получили механические повреждения.
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