Две похожие аварии произошли вечером в расширенном центре Петрозаводска

фото: Скриншот из видео "Подслушано у водителей Птз и Карелии" / ВК

Легковые автомобили дважды сталкивались на Комсомольском проспекте из-за странных маневров.

Две аварии произошли вечером 18 декабря на Комсомольском проспекте в расширенном центре Петрозаводска.

Так, в 16.44 на пересечении проспекте с улицей Лизы Чайкиной. Выезжавший с улицы автомобиль попытался перестроиться в дальний ряд и столкнулся с двигавшейся по этому ряду машиной.

Похожая ситуация произошла чуть позже в районе пересечения Комсомольского с проспектом Александра Невского. Там также один из автомобилистов попытался, выезжая на глоавную дорогу, перестроиться сразу в левый ряд.

О потсрадавших не сообщалось. Автомобили получили механические повреждения.