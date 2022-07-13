Две редакции СМИ в Петрозаводске получили сообщения, что их заминировали

Поступили анонимные сообщения о заминировании зданий двух редакций СМИ в Петрозаводске.

Неизвестные заявили, что взрывные устройства якобы установлены в зданиях, где расположены интернет-газета «Столица на Онего» и информационное агентство «Республика».

В нашу редакцию также поступило сообщение, что к нам едет группа разминирования, а все находящиеся в здании люди должны быть эвакуированы.