Две школьницы из Карелии отдохнули в «Артеке» и выиграли по миллиону рублей

По миллиону рублей принесла «Большая перемена» двум школьницам из Карелии.

Милена Тимофеева из Ломоносовской гимназии Петрозаводска и Ксения Берг из чалнинской школы стали победительницами среди учащихся 8-10 классов российского конкурса «Большая перемена».



Они получили по одному миллиону рублей на образование, рассказали в пресс-службе регионального правительства.



По 200 тысяч рубелей — у карельских призеров конкурса: это Юлия Рыжикова из Державинского лицея и Алина Лукьянова из гимназии Костомукши. Итоги подвели в детском центре «Артек», где собралось около трех тысяч финалистов «Большой перемены».



Все победители получат баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и смогут отправиться в авторские туры по России от программы «Больше, чем путешествие».







