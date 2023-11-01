Две школы в Карелии на днях откроются после капремонта

Школы после капитального ремонта откроются в поселке Шуя и в Кондопоге.

7 ноября в Карелии после капремонта откроются сразу две школы!



Об открытии сразу двух школ после капремонта рассказали в Минобразовании и спорта Карелии.

Речь идет об образовательных учреждениях в Шуе и в Кондопоге.



В школе № 1 поселка Шуя Прионежского района уже расставляют мебель.



В ведомстве напомнили, что ремонт затянулся из-за смены подрядчика — на расторжение контракта и поиск нового понадобилось время.



В школе не только обновили кровлю, фасад и все инженерные системы, но и сделали внутреннюю отделку помещений. В работы вошло оснащение современным оборудованием.



Капитальный ремонт завершается и в школе № 1 Кондопоги. Подрядчик проделал большой объем работ — ведь здание отремонтировали впервые с 1936 года!



Сейчас в этих образовательных учреждениях проходят последние приготовления к открытию. Скоро школьники вновь сядут учиться за парты в родных стенах.



В министерстве также отметили, что капремонты в школах Олонца, Туксы, Пиндуши планируется завершить в ноябре–декабре.