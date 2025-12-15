Две школы закрыли на карантин в Карелии

Количество заболевших ОРВИ и гриппом выросло в Карелии.
Эпидпорог не превышен, но количество заболевших выросло относительно предыдущей недели. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
На минувшей неделе выявлено 5795 новых случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это на 15% больше, чем на неделе ранее.
— Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,56%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах, — рассказали в ведомстве.
При мониторинге выделены риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, COVID-19 (68 случаев), вирусы парагриппа, РС-вирусы, гриппа А (Н3N2).
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ на карантин вышли две школы в Петрозаводске и Пряже, 48 классов в 16 школах Пудожского, Прионежского, Кондопожского районов и Сортавалы, 32 группы в 24 детских садах Пудожского, Прионежского, Медвежьегорского районов и Сортавалы.