Две смерти от коронавируса зарегистрированы за сутки в Карелии

За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни двух жителей Карелии, сообщили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 22 марта в Республике Карелия зарегистрирован 130441 инфицированный коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 108 инфицированных, из них непривитых — 88 (81,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 476 пациентов, в состоянии средней тяжести — 449 человек, в тяжёлом — 23 (из них непривитых — 23).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 123621 человек, за последние сутки — 198.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1442 человек.