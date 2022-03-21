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Две смерти от коронавируса зарегистрированы за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:18, 22 Марта 2022
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни двух жителей Карелии, сообщили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 22 марта в Республике Карелия зарегистрирован 130441 инфицированный коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 108 инфицированных, из них непривитых — 88 (81,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 476 пациентов, в состоянии средней тяжести — 449 человек, в тяжёлом — 23 (из них непривитых — 23).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 123621 человек, за последние сутки — 198.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1442 человек.

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