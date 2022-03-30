Две смерти от коронавируса зарегистрированы за сутки в Карелии

Согласно официальным данным, за время пандемии от коронавируса в Карелии скончались 1490 человек.

За сутки в Карелии зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1490 человек. Об этом сообщает в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 77 инфицированных (14 — дети), из них непривитых — 61 (79,2%).

В ковидных стационарах получают лечение 312 пациентов, в состоянии средней тяжести — 271 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 130415 человек, за последние сутки — 118.

С начала пандемии в Карелии коронавирус был подтвержден у 133331 человека, в том числе у 17465 детей.