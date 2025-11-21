Две спортивные школы отремонтируют в Карелии за счет федерального бюджета

Социальные объекты и инфраструктуру в двух городах Карелии приведут в порядок за счет федерального бюджета.

Ремонтные работы пройдут в Олонце и Сортавале, сообщил на своей странице в ВК глава Карелии. На эти цели республика получит более 1,5 млрд рублей из бюджета России. Реализовать их нужно будет до 2028 года включительно.

В Сортавале запланирован капитальный ремонт семи участков водопроводных сетей, главной канализационной насосной станции, модернизация уличного освещения и реконструкция здания Спортивной школы олимпийского резерва.

В Олонце пройдет ремонт детского сада «Радуга», детско-юношеской спортивной школы (и приобретение для нее спортоборудования), ремонт дороги и многофункциональной спортивной площадки в д. Тукса.

Напомним, в 2025 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Карелии реализуется капитальный ремонт и строительство социальных объектов в сфере образования, культуры и спорта в трех городах республики: Сортавала, Костомукша и Олонец.