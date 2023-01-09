Две светящиеся елки снесло ветром в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Световые консоли упали напротив Национального театра Карелии.
Световые консоли, украшавшие клумбу напротив Нацтеатра Карелии, упали от порывов ветра.
Ранее глава Петрозаводска рассказал, что к Новому году город не будет закупать новые украшения. Используют те, которые приобрели в предыдущие годы.
Напомним, установка новогодней ели и световых конструкций на площади Кирова обошлась карельской столице в один миллион рублей.
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