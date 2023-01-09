Две светящиеся елки снесло ветром в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Световые консоли упали напротив Национального театра Карелии.

Световые консоли, украшавшие клумбу напротив Нацтеатра Карелии, упали от порывов ветра.



Ранее глава Петрозаводска рассказал, что к Новому году город не будет закупать новые украшения. Используют те, которые приобрели в предыдущие годы.



Напомним, установка новогодней ели и световых конструкций на площади Кирова обошлась карельской столице в один миллион рублей.