Две тысячи человек выйдут петь песни на центральную площадь Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пригласил всех желающих на Международный песенный праздник, который пройдет на площади Кирова 12 июня, в День России.

Как рассказал Владимир Любарский, в День России город встретит почти 2 тысячи гостей из районов Карелии, разных регионов России и Республики Беларусь. Участники праздника будут выступать огромным сводным хором. Программа фестиваля очень насыщенная – весь день на площади Кирова будут звучать музыка и песни.

Для всех гостей праздника в течение дня будет работать ярмарка мастеров, а также мастер-классы по традиционным ремеслам и игре на карельских музыкальных инструментах. А вечером Городской дом культуры порадует гостей и жителей Петрозаводска зажигательной танцевальной программой.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Начало в 12.00.

Напомним, последний раз в Петрозаводске песенный праздник проходил в 2013 году, тогда традицию хоровых фестивалей только начали возрождать.