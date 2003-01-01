Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

Глава города Инна Колыхматова рассказала, как проходит уборка улиц.

Начиная с 31 декабря 2025 года сотрудники коммунальных служб Петрозаводска вывезли за пределы города порядка двух тысяч тонн снега, сообщила мэр Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— По оперативным данным, в уборке улиц задействованы 33 единицы спецтехники, — рассказала она.

Ситуация находится на контроле муниципальных властей.

Ранее стало известно, что в период новогодних праздников на дорогах Карелии продолжают работать более 230 снегоуборочных машин.