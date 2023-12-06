Две тысячи земельных участков в Карелии попали под лесную амнистию

Более пяти тысяч заявлений на лесную амнистию рассмотрели специалисты Минприроды Карелии.

В этом году Минприроды России и Рослесхоз разработали дополнительные критерии для амнистирования участков, пересекающихся с лесным фондом, на которых уже нецелесообразно вести лесное хозяйство и проводить мероприятия по сохранению лесов.



Новые критерии таковы:



— наличие на земельном участке объекта недвижимости, назначение которого не связано с использованием лесов, например, частный дом. Необходимо, чтобы права на дом были зарегистрированы в Росреестре и площадь пересечения участка и лесного фонда была меньше 0,1 га;



— под действие закона попадут и те участки, на которых есть линейные объекты;



«До этого момента специальных критериев оценки для амнистирования не было. Мы руководствовались нормами № 280 федерального закона. Разработка новых критериев — дополнительный механизм защиты имущественных прав граждан», — отметил начальник отдела земельных отношений Евгений Лопухов.



Напомним, в 2017 году президент России подписал закон о «лесной амнистии». Он необходим для того, чтобы устранить противоречия двух государственных реестров — лесного и недвижимости.



Если участок подходит под положения норм закона о лесной амнистии и новые критерии, то региональное Минприроды исключит территорию пересечения лесного фонда с землями иной категории.



Специалисты Минприроды Карелии проанализировали данные о пяти тысячах земельных участков, две тысячи из которых попали под действие закона о лесной амнистии и получили положительное заключение.



В конце прошлого года лесную амнистию продлили до 1 января 2026 года.