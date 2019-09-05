Две улицы в Петрозаводске засыплют фрезерованным асфальтобетоном

В Петрозаводске ведут работы по содержанию улиц, сообщили в администрации города.

Мероприятия проходят на Древлянке, Перевалке и в Тепличном.

В рамках муниципального контракта подрядчик продолжает работы по содержанию городских улиц. На Древлянке специалисты ООО "ТехРент" выкашивают траву на газонах. Вдоль полосы отвода на Университетской улице срезают древесно-кустарниковую растительность.

Также продолжается ремонт дорог с использованием фрезерованного асфальтобетона. Рабочие продолжают засыпку ФАМа на Мичуринской улице и заканчивают на проезде Автолюбителей.