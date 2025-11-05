Две управляющие компании в Петрозаводске плохо подготовили дома к зиме

Прокуратура города выявила нарушения в подготовке к зиме 20 жилых домов города.
Нарушения в подготовке отопительному сезону 2025–2026 годов выявлены у двух управляющих компаний, сообщили в ведомстве. ООО «Умка» и ООО «УК Юнион-Сервис» не провели работы по промывке и опрессовке систем теплоснабжения в более чем 20 жилых домах в Петрозаводске.
Прокуратура внесла директорам организаций представления об устранении нарушений закона и возбудила в отношении юридических лиц дела об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.
Организации выплатят штрафы — по 150 тысяч рублей каждая.
В настоящее время теплоснабжение в домах запущено. Ранее стало известно, что коммунальщиков за неготовность к зиме ждет увеличение штрафов.