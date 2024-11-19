Две женщины были травмированы в ДТП на севере Карелии

Авария с двумя пострадавшими случилась в Беломорском округе.
По данным Госавтоинспекции Карелии, возле поселка Сосновец Беломорского округа приблизительно в 19.50 вечера 21 ноября произошло ДТП.
Автомобиль Nissan X-Trail под управлением 50-летнего водителя съехал с дороги. В результате аварии пострадали два пассажира: женщины в возрасте 46 и 72 лет.
Ранее в аварии, произошедшей в Пряжинском районе республики, пострадал ребенок.
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