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Две женщины погибли после столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:39, 23 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии произошло ДТП, в котором разбились 38-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Автокатастрофа произошла во вторник, 22 июня, в Пряжинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В 18:20 на 383 км. + 376 м. федеральной автодороги «Кола» 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai», выезжая на перекресток со второстепенной дороги, совершила столкновение с грузовиком «Renault», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения погибли два человека. Водитель «Hyundai» скончалась при транспортировке в лечебное учреждение, ее 18-летяняя пассажирка умерла по прибытии скорой помощи. Еще два пассажира «Hyundai» — 17-летний юноша и 37-летняя женщина — с полученными травмами были госитализированы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГИБДД.

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Комментарии

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кир
2021-06-23 10:47:21
Бедные бабы, - сказал кот. Хотели лучше жить, а получилось как всегда.
Гость
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