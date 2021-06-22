Две женщины погибли после столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Карелии

В Карелии произошло ДТП, в котором разбились 38-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Автокатастрофа произошла во вторник, 22 июня, в Пряжинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В 18:20 на 383 км. + 376 м. федеральной автодороги «Кола» 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai», выезжая на перекресток со второстепенной дороги, совершила столкновение с грузовиком «Renault», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения погибли два человека. Водитель «Hyundai» скончалась при транспортировке в лечебное учреждение, ее 18-летяняя пассажирка умерла по прибытии скорой помощи. Еще два пассажира «Hyundai» — 17-летний юноша и 37-летняя женщина — с полученными травмами были госитализированы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГИБДД.