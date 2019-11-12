Женщины украли из строймагазина в Петрозаводске баллон герметика

В торговых заведениях республики вневедомственная охрана задержала нарушителей, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В одном из гипермаркетов Петрозаводска задержаны мужчина и женщина, которые спрятали в сумки и карманы продукты на сумму более пяти тысяч рублей.

В другом гипермаркете 24-летний петрозаводчанин повредил товар на сумму более 1,6 тысячи рублей. А в строительном гипермаркете задержаны две женщины, которые пытались вынести шторы и баллон герметика на общую сумму четыре тысячи рублей.



Еще четыре задержания, где сумма ущерба не превышает одной тысячи рублей, зарегистрированы в Петрозаводске и Сегеже. В числе задержанных – 37-летний гражданин, находившийся в розыске.

Ранее находящаяся в розыске женщина попалась на краже продуктов из магазина в Петрозаводске.