890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Подсчитано, на сколько цены в автосалонах отличаются от заявленных на сайтах дилеров
04.09.2022 20:30
Дожди и холод: стало известно, какой сентябрь ожидает Карелию
Сегодня 09:59

Две жительницы Карелии пострадали от общения с неизвестными

Новости. Общество
17:40, 05 Сентября 2022
фото: © PxHere

Новости партнеров

Полицейские в Карелии расследуют факты мошенничества, сообщили в МВД республики.

В полицию обратилась 22-летняя костомукшанка. Она планировала попасть в Петрозаводск и оформила поездку через специальное приложение по поиску попутчиков.

После того как заявка была одобрена, юной костомукшанке на телефон пришло сообщение со ссылкой для оплаты услуги. Пройдя по ней, девушка ввела реквизиты банковской карты, а затем обнаружила, что с ее счета исчезло 45 тысяч рублей.

А 42-летняя петрозаводчанка попалась на стандартную уловку мошенников. Неизвестный, позвонив ей, испугал сообщением о взятом на имя женщины кредите и объяснил, как «исправить» ситуацию. Надо было установить на телефон программу удаленного доступа к телефону и сказала звонившим код доступа.

Женщина установила эту программу, после чего мошенники зашли к ней в кабинет, оформили кредитную карту на 127 тысяч рублей и перечислили деньги на свой счет.

Полицейские проводят по всем заявлениям потерпевших проверки.

Напомним, ранее пенсионер из Костомукши «проиграл» на бирже 2 миллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 15:10
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.