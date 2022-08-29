Две жительницы Карелии пострадали от общения с неизвестными

Полицейские в Карелии расследуют факты мошенничества, сообщили в МВД республики.

В полицию обратилась 22-летняя костомукшанка. Она планировала попасть в Петрозаводск и оформила поездку через специальное приложение по поиску попутчиков.

После того как заявка была одобрена, юной костомукшанке на телефон пришло сообщение со ссылкой для оплаты услуги. Пройдя по ней, девушка ввела реквизиты банковской карты, а затем обнаружила, что с ее счета исчезло 45 тысяч рублей.

А 42-летняя петрозаводчанка попалась на стандартную уловку мошенников. Неизвестный, позвонив ей, испугал сообщением о взятом на имя женщины кредите и объяснил, как «исправить» ситуацию. Надо было установить на телефон программу удаленного доступа к телефону и сказала звонившим код доступа.

Женщина установила эту программу, после чего мошенники зашли к ней в кабинет, оформили кредитную карту на 127 тысяч рублей и перечислили деньги на свой счет.

Полицейские проводят по всем заявлениям потерпевших проверки.

Напомним, ранее пенсионер из Костомукши «проиграл» на бирже 2 миллиона рублей.