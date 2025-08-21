Две жительницы Карелии ушли за ягодами и всю ночь блуждали в лесу

Инцидент произошел 20 августа. О нем рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

20 августа от оператора службы-112 поступила информация о том, что в посёлке Кетроваара Лахденпохского района ушли в лес за ягодами и не вернулись домой две женщины. На поиски были направлены спасатели Сортавальского поисково-спасательного отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Утром 21 августа в 08.20 от начальника Сортавальского ПСО поступила информация, что потерявшиеся женщины найдены спасателями, доставлены домой. От медицинской помощи выведенные из леса женщины отказались. В поисках совместно со спасателями также принимали участие местные жители (10 человек).