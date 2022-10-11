Две жительницы Карелии установили на телефоны неизвестные программы и лишились денег

Более миллиона рублей перевели на свои счета неизвестные, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантскому району поступило заявление 44-летней горожанки. Женщина, поверившая лже-правоохранителям, лишилась без малого 900 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники, незнакомцы позвонили женщине и сообщили, что на ее имя берется кредит. После чего убедили установить на телефон новую программу — она якобы должна была остановить злоумышленников. Установив программу, она увидела, как с ее счета на счет неизвестного человека прошел перевод — 790 тысяч рублей, а также онлайн-покупка почти на 110 тысяч рублей. Остановить эти операции жительница Карелии не смогла. Лишившись 899 тысяч рублей, она обратилась в полицию.

В аналогичной ситуации оказалась жительница Муезерского района. Ее тоже напугали кредитом и тоже убедили установить на телефон программу. Женщина сделала это и тут же увидела, что неизвестные берут на ее имя уже настоящий кредит в 400 тысяч рублей. Жительница Карелии сразу же заблокировала карты, но 200 тысяч с ее счета неизвестные снять успели.