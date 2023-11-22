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Две жительницы Карелии в погоне за легким заработком отдали мошенникам более миллиона рублей

Новости. Происшествия
14:05, 23 Ноября 2023
фото: © nemchinowa / Istockphoto

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Женщины поверили обещаниям быстро заработать в интернете.

В полицию Прионежского района обратилась 50-летняя женщина. Она сообщила, что мошенники обманом похитили у неё более 900 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что в начале ноября женщина нашла в интернете рекламу фондовой биржи и оставила заявку. Через некоторое время ей перезвонили якобы менеджеры торговой площадки, которые предложили полное сопровождение сделок и лёгкий вывод прибыли. Женщина поверила звонившим. В  результате она перевела им более 900 тысяч рублей. При этом в личном кабинете она видела ход сделок и якобы прибыль. Когда она попробовала вывести заработанные деньги, то не смогла этого сделать. Работающие с ней специалисты просили оплатить дополнительные комиссии и штрафы, а через некоторое время и вовсе аннулировали её учетную запись.

А 62-летняя петрозаводчанка лишилась денег, решив заработать на сделках с криптовалютой. Телефонный аферист, позвонивший ей, представился работником аналитического центра по обучению работе на бирже и предложил быстрый и безопасный способ заработка. Все технические аспекты по покупке и продаже цифровой валюты менеджеры брали на себя, от петрозаводчанки требовалось только переводить деньги на указанные ими счета. Они убедили женщину оформить кредит и перевести им деньги. Когда её в очередной раз попросили пополнить счет, она поняла, что её обманывают. К этому моменту у нее похитили 380 тысяч рублей.

Полицейские проводят проверку по заявлениям пострадавших, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии. 

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