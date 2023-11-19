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Две жительницы Петрозаводска инвестировали в мошенников больше 1,7 млн рублей

Новости. Криминал
16:35, 20 Ноября 2023
фото: © Coprid / Istockphoto

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Одна из петрозаводчанок взяла кредит почти на 1,6 млн рублей и перевела деньги аферистам, теперь полиция расследует уголовные дела о мошенничествах.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 68-летней горожанки. Она сообщила о том, что телефонные мошенники обманули ее, в результате чего она лишилась крупной суммы денег.

Полицейские выяснили, что сначала заявительнице позвонил якобы  менеджер сотовой компании. Женщина-менеджер сообщила пенсионерке, что срок действия имеющейся у нее сим-карты истекает, и для дальнейшей работы необходимо сверить данные. Для этого звонившая попросила петрозаводчанку продиктовать номер и серию паспорта. 

Через некоторое время жительнице Петрозаводска позвонил мужчина, который представился работником банка. Он предупредил, что ее данные стали известны мошенникам. Чтобы женщина смогла избежать финансовых потерь, телефонный собеседник убедил ее срочно снять наличные и перевести их на безопасный счёт. Женщина поверила звонившему, обналичила деньги и перевела 120 тысяч рублей на указанный счет.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В похожей ситуации оказалась и 53-летняя горожанка, с которой мошенники общались в мессенджере. От имени работников банков и сотрудников правоохранительных органов они сообщили ложную информацию об оформленных на имя женщины девяти кредитах. Запугивая и угрожая потерей жилья, петрозаводчанку убедили взять кредит, а затем перевести заемные деньги на якобы безопасный счет. По словам аферистов, таким образом она смогла бы исправить свою кредитную историю.

Петрозаводчанка поверила тому, что ей говорят, и в нескольких банках оформила кредиты на общую сумму почти 1,6 млн рублей, а потом перевела эти деньги на продиктованные номера банковских карт.

После очередного звонка от лжеработников банка, которые настаивали на оформлении и переводе очередного кредита на «безопасный» счет, женщина заподозрила неладное. Она прекратила общение и обратилась в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, сообщили  впресс-службе МВД Карелии.

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