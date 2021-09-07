Две жительницы Петрозаводска перевели мошенникам более 3 млн рублей

Мошенники смогли выманить более трех миллионов рублей у двух жительниц Карелии.

Как информирует МВД, мошенница представилась сотрудницей банка и позвонила 48-летней петрозаводчанке. Злоумышленница сообщила, что на имя женщины незаконно оформлен кредит на сумму 1 млн 300 тыс. рублей. Чтобы исправить ситуацию, мошенница предложила жертве незамедлительно взять в банке такую же сумму, а затем перевести деньги на «безопасные» счета. Для начала собеседница попросила скачать специальное приложение, позволяющее осуществлять бесконтактные платежи. Техническое состояние телефона заявительницы не позволило это сделать — тогда она отправилась в магазин, приобрела новый гаджет, а затем выполнила все рекомендации.

А 32-летней жительнице столицы Карелии звонили мошенники, представившиеся представителями не только финансовых организаций, но и правоохранительных ведомств. В итоге потерпевшая взяла на себя долговые обязательства и перевела мошенникам свыше 2 млн 500 тыс. рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что брокер-любитель из Карелии перевел мошенникам 12 тысяч рублей и на этом закончил инвестиции.