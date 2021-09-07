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Две жительницы Петрозаводска перевели мошенникам более 3 млн рублей

Новости. Криминал
11:57, 08 Сентября 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan

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Мошенники смогли выманить более трех миллионов рублей у двух жительниц Карелии.

Как информирует МВД, мошенница представилась сотрудницей банка и позвонила 48-летней петрозаводчанке. Злоумышленница сообщила, что на имя женщины незаконно оформлен кредит на сумму 1 млн 300 тыс. рублей. Чтобы исправить ситуацию, мошенница предложила жертве незамедлительно взять в банке такую же сумму, а затем перевести деньги на «безопасные» счета. Для начала собеседница попросила скачать специальное приложение, позволяющее осуществлять бесконтактные платежи. Техническое состояние телефона заявительницы не позволило это сделать — тогда она отправилась в магазин, приобрела новый гаджет, а затем выполнила все рекомендации.

А 32-летней жительнице столицы Карелии звонили мошенники, представившиеся представителями не только финансовых организаций, но и правоохранительных ведомств. В итоге потерпевшая взяла на себя долговые обязательства и перевела мошенникам свыше 2 млн 500 тыс. рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что брокер-любитель из Карелии перевел мошенникам 12 тысяч рублей и на этом закончил инвестиции.

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Комментарии

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Негодяй
2021-09-08 13:46:21
Всегда удивляли действия банков. Нормальным заемщикам с обеспечением - отказ. А тут 2,5 млн за пару часов это как? Такое ощущение, что сами звонят и отправляют жертв в свой банк.
Лана Текучева
2021-09-08 12:33:40
Одно из двух: либо дюже наивные, либо жадные. :)
однозначно
2021-09-08 13:19:27
Лана Текучева, часто бывает, что одиноким женщинам и поговорить не с кем.
Mike
2021-09-08 12:31:03
Придурошные, что ли? Не слышали ни разу об этих разводах на деньги?
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