Жители Петрозаводска поверили лжесотрудникам ФСБ и лишились 5 700 000 рублей

Мошенники действовали под видом бывших руководителей.

В дежурную часть полиции по Петрозаводску обратились двое граждан, которые были обмануты мошенниками под видом бывших руководителей.

54-летняя жительница города рассказала, что ей пришло сообщение будто бы от руководителя о том, что скоро с ней свяжется сотрудник ФСБ Максим Громов.

В ходе общения с неизвестным заявительница узнала, что произошла утечка данных сотрудников организации, в том числе её собственные. По легенде, злоумышленники оформили заявку на получение кредита, и её нужно срочно «перебить» – взять займ на ту же сумму.

Поверив Громову и ещё нескольким мнимым сотрудникам различных структур, петрозаводчанка оформила кредит на 1 000 000 рублей и перевела эти деньги на продиктованный счёт. Затем, действуя их указаниям, гражданка продала свой автомобиль – злоумышленники внушили, что после проведения «следственных мероприятий» машину ей вернут. Вскоре её уведомили, что нужно взять ещё один миллионный кредит. Петрозаводчанка это сделала. Все деньги попали в руки реальных аферистов.

Ущерб составил 4 800 000 рублей.

В аналогичной ситуации оказался 25-летний петрозаводчанин. Лжесотрудник госбезопасности убедил его в том, что бывший руководитель причастен к утечке данных всех сотрудников – сведениями воспользовались злодеи и начали переводить средства на финансирование преступности.

Для защиты денежных средств горожанина уговорили решить все финансовые вопросы за один день – взять с собой паспорт, наушники и портативное зарядное устройство, а затем отправиться в банки обналичивать сбережения. Следуя инструкциям, молодой мужчина снял деньги с разных счетов и перечислил их, куда посоветовали.

Ущерб оценивается в 932 000 рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, при получении «секретных сообщений от руководителя» необходимо связаться с начальником по телефону или переговорить с ним лично. Его аккаунт может быть взломан. Кроме того, аферисты могут создавать аккаунты-двойники. Необходимо сохранять бдительность и не переводить сбережения на неизвестные счета.

Ранее писали, что мошенники похитили более 7,4 млн рублей у программиста из Петрозаводска.