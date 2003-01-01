Две жительницы Петрозаводска поверили обещаниям легкого заработка и остались без денег

Женщины инвестировали свои сбережения в карман мошенников.

В Петрозаводске две местные жительницы стали жертвами мошенников, которые обещали легкий заработок на инвестициях. Об этом сообщили в МВД республики.

Первая пострадавшая, 45-летняя горожанка согласилась помочь своей знакомой, которая якобы не могла вывести крупную сумму денег с инвестиционного счета. Действуя по инструкциям некоего «Германа», называвшего себя сотрудником торгового терминала, женщина выполняла различные операции на своем телефоне. Позже она обнаружила, что все ее деньги были переведены на неизвестные счета, а на ее имя без ее ведома была оформлена кредитная карта на крупную сумму. Общий ущерб составил 362 000 рублей, из которых 100 000 рублей были ее личными сбережениям.

62-летняя пенсионерка нашла в интернете рекламу о заработке на инвестициях и оставила свой номер телефона. Ей позвонил «специалист» и рассказал, что нужно делать для заработка. Женщина начала следовать его инструкциям. Через несколько недель она захотела вывести прибыль, но не смогла этого сделать. Проверив свой онлайн-банк, горожанка обнаружила, что с ее карты списали 27 000 рублей на чужой счет. Она вспомнила, что ранее разрешала неизвестным демонстрацию своего экрана, и заблокировала счета. По обоим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Полиция Карелии предупреждает, что подобные схемы с обещанием быстрой прибыли на бирже часто используются киберпреступниками для обмана граждан.

Напомним, ранее петрозаводчанка перевела деньги мошенникам, получив сгенерированное нейросетями сообщение.