Две жительницы Саратова попали в больницу после ДТП на юге Карелии

В четверг, 1 июня, на федеральной трассе А-121 автомобиль вылетел в кювет, пострадали две женщины, сообщили в Минздраве Карелии.

В минувший четверг, 1 июня, на 305 километре федеральной трассы «Сортавала», в районе Импилахти, автомобиль съехал в кювет.



Об этом сообщили в телеграм-канале министра здравоохранения Карелии «Антидот Охлопкова».



Пострадали две женщины из Саратова. Одна, 1988 года рождения, получила сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела.



Вторая, 1993 года рождения - ушиб поясничного отдела и также сотрясение головного мозга.



Пострадавших доставили в Питкярантскую ЦРБ, им оказывается необходимая медицинская помощь, заверил министр.



Напомним, ранее в этом телеграм-канале появилась информация о дорожной аварии с тремя погибшими в Беломорском районе республики.