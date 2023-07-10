Двигатель вывалился из автобуса на ходу в мегаполисе по соседству с Карелией (ФОТО)

Во вторник, 11 июля, в Петербурге автобус на ремонтируемом участке дороги практически потерял двигатель.

Утром 11 июля на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева в Петербурге из пассажирского автобуса «Волгабас» на ходу вывалился двигатель, пишет «Фонтанка».



В пресс-службе «Пассажиравтотранса» СМИ сообщили, что в связи с дорожными работами клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток.



В результате происшествия никто не пострадал.







