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Новости. Общество
09:32, 12 Апреля 2018

Движение большегрузов временно ограничат на дорогах в Карелии

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Временное ограничение движения транспортных средств с осевой нагрузкой более 4 тонн вводится в Карелии с 15 апреля на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Цель введения ограничений - обеспечение сохранности автомобильных дорог в паводковый период.

По данным карельских властей, с 15 апреля по 15 мая 2018 года ограничения будут действовать в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском муниципальных районах.

С 22 апреля по 22 мая 2018 года – в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах, Костомукше.

Временное ограничение движения не распространяется: на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов, мазута, угля; на транспортные средства, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог общего пользования.

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