Движение через ж/д переезд в Карелии ограничат из-за ремонта

Железнодорожный переезд в городе Кондопога будут ремонтировать 15 декабря, поэтому там ограничат движение транспорта.

Об этом сообщают РЖД.

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 до 06:00 на ул. Советов на территории Кондопоги. Там заменят устройства заграждения переезда.

Пропуск автомобилей будет организован реверсивно по одной полосе автодороги. Регулировать потоки поручено работникам железной дороги.