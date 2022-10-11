Движение через ж/д переезд в Карелии ограничат из-за ремонта

Железнодорожный переезд в городе Кондопога будут ремонтировать 15 декабря, поэтому там ограничат движение транспорта.
Об этом сообщают РЖД.
Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 до 06:00 на ул. Советов на территории Кондопоги. Там заменят устройства заграждения переезда.
Пропуск автомобилей будет организован реверсивно по одной полосе автодороги. Регулировать потоки поручено работникам железной дороги.
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