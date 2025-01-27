Движение через железнодорожный переезд ограничат под Петрозаводском

Движение через железнодорожный переезд станции Деревянка будет реверсивным 3 февраля.

Об ограничении движения автомобилей через железнодорожный переезд предупредила администрация Деревянкского сельского поселения в официальном паблике.

Так, 3 февраля в границах железнодорожного переезда 373 км 6пк 1 главный путь станции Деревянка в Прионежском районе будут проводиться аварийные работы по ремонту железнодорожного настила.

В этот день с 10.00 до 15.00 движение через железнодорожный переезд будет реверсивным.