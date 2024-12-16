Движение для всех видов транспорта на трассе «Сортавала» в Лахденпохском и Сортавальском районах восстановлено

О снятых ограничениях на федеральной трассе Карелии сообщили в МЧС.
Движение для всех видов транспорта на ФАД А-121 «Сортавала» с 200 по 254 километр в Лахденпохском и Сортавальском районах Республики Карелия восстановлено, сообщили спасатели в телеграм-канале.
Ранее сообщали, что на юге Карелии в Сортавальском округе и Лахденпохском районе временно ограничили движение большегрузов и автобусов на трассе «Сортавала».
Затем в Сортавальском районе спасатели развернули мобильный пункт обогрева.
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