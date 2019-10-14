Движение на одном из оживленных перекрестков Петрозаводска будет затруднено из-за ремонта светофора

В связи с ремонтом светофора на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов, сообщают в администрации города.

Светофор будет отключен сегодня с 10.00 до 18.00. За это время специалисты планируют завершить работы по его обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Напомним, всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофоров. В полном объеме специалисты завершат работы до 10 ноября.