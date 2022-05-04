Движение на подтопленной трассе у деревни Вилга в Карелии полностью восстановлено

На 419-м километре трассы «Кола» в Прионежском районе дорожники укрепили провал у моста.

Напомним, сегодня, 14 мая, утром проезд транспорта по участку дороги, проходящему над рекой Вилга, был организован в реверсивном режиме. Причина - на обочине трассы в деревне Вилга возле моста образовался провал грунта. Здесь начали проводить укрепительные работы, чтобы оползень не распространялся дальше на проезжую часть.

В настоящий момент ограничения движения на данном участке сняты. Размытый склон укреплен Об этом из Вилги сообщает журналист «Столицы на Онего».