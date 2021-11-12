Движение на трассе «Кола» ограничено из-за подтопления — ледяной затор вызвал подъем воды на реке

Ледяной затор на реке в окрестностях Кандалакши недалеко от границы с Карелией привел к подтоплению трассы «Кола» — там временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в Упрдор «Кола».

«Представители подрядных организаций приступили к устранению подтопления участка автодороги „Кола“ на 1154-м километре. В настоящее время на этом отрезке ограничена скорость движения для всех видов транспортных средств. Во время работ по пролому ледяного затора возможно временное перекрытие дороги», — говорится в сообщении.

Для транспорта организован проезд через Объездную улицу Кандалакши.

В Упродор «Кола» пояснили, что подтопление произошло из-за резкого промерзания реки Лупче-Савино. Экстренный отвод воды будет обеспечен при помощи тяжелой техники — экскаватора и гидромолота — они уже направлены к месту происшествия.