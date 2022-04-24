Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разведенного моста

Движение по трассе «Кола» будет временно ограничено после разведения моста через реку Свирь.

26 апреля, во вторник, с 11.00 до 13.00 будет разведен мост через реку Свирь на 236 км. трассы «Кола» (Лодейное Поле, Ленинградская область). Об этом информирует ФКУ Упрдор «Кола» со ссылкой на «РЖД».

«Просим водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок», — говорится в сообщении.