Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС) 24
Сегодня 09:17
Реставрация по цене каркасного дома
Новое
Сегодня 16:15
Глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса 4
Сегодня 12:49
Суд в Карелии заставил женщину поделиться жильем с родными детьми
12.04.2021 18:40
Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым
12.04.2021 21:30
Мужчина в Борисоглебске задушил напавшую на него бешеную волчицу
12.04.2021 19:10
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя 9
Сегодня 12:34

Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки Ладожского моста

Новости. Общество
17:20, 13 Апреля 2021
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Загрузка...

Федеральную трассу "Кола" перекроют 14 апреля в связи с разводкой моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В среду, 14 апреля, в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

«В целях подготовки к предстоящему периоду навигации, проведении осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. В период с 15:00 до 15:45 движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 2
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 15
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»