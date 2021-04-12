Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки Ладожского моста

Федеральную трассу "Кола" перекроют 14 апреля в связи с разводкой моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В среду, 14 апреля, в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

«В целях подготовки к предстоящему периоду навигации, проведении осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. В период с 15:00 до 15:45 движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.