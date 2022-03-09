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Движение на трассе «Кола» перекроют на 45 минут из-за разводки моста

Новости. Общество
17:40, 15 Марта 2022
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост, Сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В четверг, 17 марта, на автодороге общего пользования «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В целях подготовки к предстоящему периоду навигации, проведении осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. В период с 15.00 до 15.45 движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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