Движение на трассе «Кола» в Карелии ограничено из-за разлива паводковых вод

Из-за разлива паводковых вод временно ограничено движение на 419-м километре трассы «Кола» в Прионежском районе.

По сообщению Упрдор «Кола», проезд транспорта по участку дороги, проходящему над рекой Вилга, организован в реверсивном режиме. Причиной временного ограничения стал разлив паводковых вод раки, частично размывших основание дороги.

В настоящее время выполняются работы по укреплению размытого участка для недопущения увеличения размыва и его скорейшего восстановления.

Ранее о сложной ситуации, сложившейся сегодня, 14 мая, ночью в Вилге рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. Из-за ливней в реке поднялась вода. В результате возникла угроза подтопления 20-и дачных приусадебных участков и 30- строений - из них 20 дачных жилых домов. Постоянно проживающих людей в домах нет.