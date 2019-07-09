Движение на трассе "Кола" в Карелии закроют

Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе закроют для проведения буровзрывных работ, сообщили в ГИБДД Карелии.

В связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта автодороги Р-21 "Кола" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14.00 до 17.00 в Сегежском районе:



- 9 июля – на участке с 746 по 747км;

- 10 июля – на участке с 746 по 747км.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.