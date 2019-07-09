Движение на трассе "Кола" в Карелии закроют

Новости по теме
Загрузка...
Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе закроют для проведения буровзрывных работ, сообщили в ГИБДД Карелии.
В связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта автодороги Р-21 "Кола" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14.00 до 17.00 в Сегежском районе:
- 9 июля – на участке с 746 по 747км;
- 10 июля – на участке с 746 по 747км.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.07.2019, 16:00
02.07.2019, 11:25
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 14:11
03.07.2019, 10:43
08.07.2019, 15:56
Аналитика
08.07.2019 13:39
Капитал
Уровень бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе страны.
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
Чтиво
Сегодня 09:22
Без политики
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
03.07.2019 12:35
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии