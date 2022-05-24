Движение на трассе на севере Карелии встанет из-за взрывных работ

На участке дороги А-137 в Карелии в течение нескольких дней будет ограничено движение для всех видов транспорта, сообщили в Упрдор «Кола».

В связи с проведением буровзрывных работ в ближайшие дни предусмотрено кратковременное перекрытие движения для всех видов транспорта на участках дороги А-137 (автомобильная дорога Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия):

— 26 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 15 по 16 км;

— 27 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 17 по 18 км.

Проведение буровзрывных работ с временным перекрытием движения с 10.00 до 12.00 также планируется в период с 30 мая по 3 июня.

в Упрдоре извиняются за временные неудобства и просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок.