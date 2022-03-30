Движение на трассе в Карелии будет затруднено из-за ремонта моста

Упрдор «Кола» предупреждает водителей о начале ремонтных работ моста в Беломорском районе.

По сообщению ФКУ Упрдор «Кола», с 10.00 11 апреля в связи с началом ремонтных работ на длительный период усложнится проезд через реку Кевятюшоя на 782-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Беломорском районе.

Движение будет организовано по объездному мосту, согласно утвержденной временной схеме.

В Управлении просят водителей учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными при проезде по этому участку.

Ранее были названы районы Карелии, где в этом году отремонтируют сотни километров дорог.