Движение на трассе в Карелии будет затруднено из-за ремонта моста

Упрдор «Кола» предупреждает водителей о начале ремонтных работ моста в Беломорском районе.
По сообщению ФКУ Упрдор «Кола», с 10.00 11 апреля в связи с началом ремонтных работ на длительный период усложнится проезд через реку Кевятюшоя на 782-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Беломорском районе.
Движение будет организовано по объездному мосту, согласно утвержденной временной схеме.
В Управлении просят водителей учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными при проезде по этому участку.
Ранее были названы районы Карелии, где в этом году отремонтируют сотни километров дорог.
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