Движение на трассе в Карелии перекроют

Временно перекроют движение по мосту через реку Онда в Сегежском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

В связи с проведением работ по монтажу балок пролетного строения будет осуществятся кратковременное закрытие движения по мосту через реку Онда (км 731+328) автодороги "Кола" в Сегежском районе 21, 22, 23 октября в период с 10.00 до 17.00 часов, трижды по 40 минут.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать требования регулировщиков и временных дорожных знаков.