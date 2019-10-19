Движение на трассе в Карелии перекроют

Новости по теме
Загрузка...
Временно перекроют движение по мосту через реку Онда в Сегежском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".
В связи с проведением работ по монтажу балок пролетного строения будет осуществятся кратковременное закрытие движения по мосту через реку Онда (км 731+328) автодороги "Кола" в Сегежском районе 21, 22, 23 октября в период с 10.00 до 17.00 часов, трижды по 40 минут.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать требования регулировщиков и временных дорожных знаков.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.10.2019, 15:16
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
13.10.2019, 13:38
16.10.2019, 17:43
Аналитика
18.10.2019 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
18.10.2019 10:43
Частная жизнь
Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.
18.10.2019 09:48
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии