Движение на участке автодороги «Кола» в Карелии ограничат из-за ремонтных работ

Движение ограничат с 14 апреля и на длительный период, сообщили в Упрдор «Кола».

В связи с началом производства строительно-монтажных работ по ремонту автомобильной дороги с 14 апреля на длительный период будет затруднено движение транспорта по участку дороги «Кола»–«Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия».

Во время выполнения работ проезд будет обеспечиваться по временным объездным дорогам, а также с помощью организации реверсивного или одностороннего движения и прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки.

Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок по указанному направлению. Также напоминают о повышенном внимании при движении по участку, где выполняются работы, неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и требований дорожных знаков.