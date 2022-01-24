Движение ограничат на трассе «Кола» из-за ремонта путепровода

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает, что с 25 по 31 января 2022 года на путепроводе расположенном на 19 километре трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по восстановлению модульного резинометаллического деформационного шва и пришовной зоны выполненной из полимербетона, на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга будет перекрыта одна полоса движения в направлении Ленинградской области. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период производства работ останутся свободными для движения две полосы в направлении Санкт-Петербурга и только одна в направлении Мурманска» - добавил Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.