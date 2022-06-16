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Движение ограничат на трассе в Карелии до октября

Новости. Общество
08:05, 23 Июня 2022

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В связи с обновлением покрытия временно ограничат движение на участке с 464-го по 473-й км автодороги Р-21 «Кола».

Упрдор «Кола» напоминает, что с 26 июня до 3 октября в связи с началом производства работ по замене верхнего слоя покрытия на участке с 464-го по 473-й км автодороги Р-21 «Кола» («Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) предполагается временное ограничение движения транспортных средств.

Проезд будет обеспечен благодаря устройству временных объездных путей, организации реверсивного или одностороннего движения (поочередного пропуска встречных транспортных средств по одной полосе движения). Кроме того, иногда трасса будет перекрываться на определенное время, но не более чем на восемь часов в сутки.

В Упрдор «Коле» просят водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок и быть предельно внимательными при движении по указанному участку.

Ранее сообщалось, в центре Петрозаводска на три недели изменится схема движения транспорта.

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