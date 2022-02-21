Движение ограничат сразу на нескольких участках федеральных трасс в Карелии

С весны на участках нескольких федеральных трасс, находящихся в оперативном управлении Упрдор «Кола», введут ограничения движения транспортных средств из-за строительно- монтажных работ.

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что с 10 мая 2022 года по 3 ноября 2023 года будет ограничено движение на карельском участке км 76 — км 92 автомобильной дороги Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндской Республикой. Здесь будет производиться капремонт трассы А-137.

С 6 июня по 31 августа 2022 года водителям нужно быть внимательными на автодороге А-119 Вологда — Медвежьегорск. Временное ограничение вводится участках км 464 — км 502, км 544 — км 559 из-за устройства на трассе защитных слоёв.

С 1 июня по 31 августа 2022 года ограничат движение на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия, на участке км 849 — км 869. Здесь также пройдут работы по устройству защитных слоев республики.

Проезд транспорта будет обеспечен посредством устройства временных объездных дорог, организации реверсивного движения (поочередного пропуска встречных транспортных средств по одной полосе движения), а также прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки.