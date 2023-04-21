Движение перекроют из-за ремонта на подъезде к райцентру Карелии (ФОТО)

Дорожники временно закроют движение на трассе к Сегеже, сообщили в Упрдоре Карелии.
На 32 километре подъезда к Сегеже от федеральной трассы «Кола» дорожники начинают укладывать асфальт.
По этой причине движение будут временно ограничивать и полностью перекрывать по следующему графику.
29 июня, с 09.00 до 16.00, движение в этом промежутке полностью закроют на три часа;
1 июля, с 09.00 до 16.00, трассу полностью перекроют в этом «окне» также на три часа;
1 июля, с 15.00 до 20.00, с перекрытием движения в указанный промежуток времени на один час.
Ремонт выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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