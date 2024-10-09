Движение перекрыто: в Петрозаводске на улице Ватутина на дорогу упало дерево

Об этом инциденте сообщили в соцсетях.
Как сообщили в городском паблике , в Петрозаводске на улице Ватутина прямо на дорогу упало огромное дерево.
На кадрах видно, что автомобилистам не проехать, поэтому один из водителей взял в руки мини-пилу и прямо на проезжей части пытается распилить дерево, которое упало из-за сильного ветра.
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