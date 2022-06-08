Движение по дороге к границе Финляндии будет ограничено до осени

Из-за ремонта моста на длительный срок ограничат движение транспорта по участку дороги на севере Карелии.

Управление автодороги «Кола» сообщает, что в период до 15 октября в связи с началом ремонтных работ для транспорта затруднится пересечение моста через ручей на 94-м километре входящей в состав трассы «Кола» автодороги подъезд к МАПП «Суоперя».

Проезд через переправу будет организован посредством реверсивного движения. Ограничение по общей массе 10 тонн, ширина проезда — семь метров.

Водителей просят учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки по указанному направлению.