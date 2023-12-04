Движение по Гоголевскому мосту в Петрозаводске восстановлено

В Петрозаводске движение по Гоголевскому мосту было восстановлено после дорожной аварии.

Как видно на записи с камеры уличного видеонаблюдения проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру, движение на Гоголевском мосту к настоящему моменту восстановлено.

Напомним, днем во вторник, 5 декабря, дорожная авария на Гоголевском мосту перекрыла движение. Там произошло массовое ДТП.

Как рассказали в городской ГИБДД, постадавших в дорожной аварии нет.